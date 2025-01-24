Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за дефектов аккумуляторов

Ford объявила отзыв машин Bronco и Maverick из-за проблемы с аккумуляторами.

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Компания Ford Motor Co. объявила об отзыве 272 827 автомобилей моделей Bronco и Maverick из-за проблем с аккумуляторами, которые могут привести к неожиданной остановке автомобиля или невозможности его завести, сообщает АР.

Проблема касается аккумуляторов, произведенных компанией Camel Battery, которые имеют «внутренние производственные дефекты», что может привести к отсутствию электропитания в автомобилях. Согласно информации Национальной администрации безопасности дорожного движения и транспорта США (NHTSA), дефекты обнаружены только в 1% автомобилей, изготовленных в период с февраля 2021 года по октябрь 2023 года.

В частности, некоторые автомобили без предупреждения теряли питание, в частности не могли включить аварийные огни. После предварительного отзыва моделей Ford Bronco Sport 2021-2023 годов и Ford Maverick 2022-2023 годов, компания прекратила использование этих аккумуляторов.

В ноябре компания Ford пообещала пересмотреть процесс отзыва автомобилей и усовершенствовать его с помощью независимого мониторинга в течение следующих трех лет. Ранее компания была оштрафована правительством США за слишком медленную реакцию на предыдущий отзыв.

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