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В Киеве будут судить преподавателя, который «продавал» бронирование от мобилизации за $10 тысяч

15:47, 24 января 2025
За 10 тысяч долларов преподаватель обещал помощь в получении должности взрывотехника и бронирования.
В Киеве будут судить преподавателя, который «продавал» бронирование от мобилизации за $10 тысяч
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве перед судом предстанет 38-летний преподаватель частного университета, который обещал устроить мужчину на работу взрывотехником за 10 тысяч долларов США, чтобы получить бронирование от мобилизации.

По информации Киевской городской прокуратуры, преподаватель требовал деньги за помощь в трудоустройстве на предприятии, занимающемся гуманитарным разминированием. За эти средства он обещал обеспечить положительный результат при сдаче экзаменов и назначение на должность взрывотехника с зарплатой более 60 тысяч гривен, а также гарантировал бронирование и командировки за границу.

Мужчина также заявил, что имеет связи в государственных органах, что позволит ему помочь получить работу.

Печерской окружной прокуратурой направлено обвинительное заключение в суд. Преподаватель обвиняется по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев мобилизация бронирование

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