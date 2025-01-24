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У Києві судитимуть викладача, який «продавав» бронювання від мобілізації за $10 тисяч

15:47, 24 січня 2025
За 10 тисяч доларів викладач обіцяв допомогу в отриманні посади вибухотехніка та бронювання.
У Києві судитимуть викладача, який «продавав» бронювання від мобілізації за $10 тисяч
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві перед судом постане 38-річний викладач приватного університету, який обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком за 10 тисяч доларів США, щоб отримати бронювання від мобілізації.

За інформацією Київської міської прокуратури, викладач вимагав гроші за допомогу у працевлаштуванні на підприємстві, що займається гуманітарним розмінуванням. За ці кошти він обіцяв забезпечити позитивний результат при здачі іспитів та призначення на посаду вибухотехніка із зарплатою понад 60 тисяч гривень, а також гарантував бронювання та відрядження за кордон.

Чоловік також заявив, що має зв’язки в державних органах, що дозволить йому допомогти отримати роботу.

Печерською окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт до суду. Викладач обвинувачується за ч. 3 ст. 369-2 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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прокуратура Київ мобілізація бронювання

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