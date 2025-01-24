В Кремле заявили, что Путин готов контактировать с Дональдом Трампом

В Москве «ждут сигнала» от новой администрации президента США.

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В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает hromadske.

В Москве «ждут сигнала» от новой администрации президента США по поводу предстоящего разговора.

«Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов, проинформирует о возможном разговоре вовремя», — заявил спикер Кремля Песков.

Ранее стало известно, что Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в первые дни после инаугурации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп призвал Россию поскорее заключить соглашение для завершения войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

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