Практика судов
  1. В мире

В Кремле заявили, что Путин готов контактировать с Дональдом Трампом

12:11, 24 января 2025
В Москве «ждут сигнала» от новой администрации президента США.
В Кремле заявили, что Путин готов контактировать с Дональдом Трампом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает hromadske.

В Москве «ждут сигнала» от новой администрации президента США по поводу предстоящего разговора.

«Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов, проинформирует о возможном разговоре вовремя», — заявил спикер Кремля Песков.

Ранее стало известно, что Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в первые дни после инаугурации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп призвал Россию поскорее заключить соглашение для завершения войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф путин Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок

Предлагаются изменения в Конституцию США, согласно которым Дональд Трамп или любой другой кандидат сможет баллотироваться на третий срок президентских полномочий.

Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на прохождение военной службы – Кабмин внес уточняющие изменения

Кабмин внес изменения, по которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.

Ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на медосмотр

Для ограниченно годных, которые будут обращаться в ТЦК с заявлением об отсрочке, предусмотрено исключение по направлению на медосмотр.

Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд

Суд указал, что полицейские предвзято отнеслись к гражданину и сделали все, чтобы протокол по ст. 130 стал реальностью.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді