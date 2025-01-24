В Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок

Предлагаются изменения в Конституцию США, согласно которым Дональд Трамп или любой другой кандидат сможет баллотироваться на третий срок президентских полномочий.

23 января член Палаты представителей Республиканской партии представил резолюцию о внесении изменений в Конституцию США, чтобы разрешить президенту США Дональду Трампу и любому другому будущему президенту быть избранным на третий срок.

Напомним, что 22-я поправка к Конституции США, в частности, говорит: «Ни один человек не может быть избран на пост президента более двух раз».

Резолюция, которую предложил конгрессмен-консерватор Энди Оглз от Теннесси, имеет целью изменить это положение следующим образом: «Ни один человек не может быть избран на пост президента более трех раз...»

В своем заявлении Оглз сказал, что представляемая им резолюция «позволит президенту Трампу занимать должность три срока, гарантируя, что мы сможем поддерживать смелое лидерство, в котором наша нация так нуждается».

Напомним, что предложенная в 1947 году и ратифицированная в 1951 году, 22-я поправка к Конституции США была разработана, чтобы предотвратить повторение беспрецедентных выборов президента Франклина Рузвельта на четыре срока в должности.

По сей день Рузвельт является единственным президентом, когда-либо избиравшимся более чем на два срока.

«Трамп доказал, что он единственная фигура в современной истории, которая способна отвратить упадок нашей нации и восстановить Америку к величию, и ему нужно дать время, необходимое для достижения этой цели», — сказал конгрессмен Энди Оглз, который предложил продлить срок действия полномочий.

«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, установленного администрацией Байдена.

Трамп предан делу восстановления республики и спасения нашей страны, и мы как законодатели и как штаты должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать его», — сказал Оглз.

«Я предлагаю поправку к Конституции, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22 поправкой на президентские сроки», — добавил он.

Этот шаг Оглз сделал через три дня после того, как Трамп принял присягу на второй срок подряд, став лишь вторым президентом США, которому удалось это сделать.

Резолюция была представлена ​​через два месяца после того, как конгрессмен Дэн Голдман, демократ от Нью-Йорка, представил резолюцию Палаты представителей, которая «подтверждает, что 22-я поправка применяется к двум срокам в совокупности в должности президента Соединенных Штатов».

Напомним, до вступления в должность Дональд Трамп заявил: «Подозреваю, что я больше не буду баллотироваться, если вы не скажете: «Он так хорош, что нам нужно придумать что-то другое».

Как отмечает CNBC, внесение поправок в Конституцию – не единственный способ, посредством которого Трамп может остаться у власти по истечении его текущего срока.

Так, Филипп Клинкнер, профессор государственного управления в Гамильтонском колледже, в недавней статье в The Conversation пишет, что «22-я поправка запрещает только «избираться» больше двух раз, но ничего не говорит о том, что кто-то становится президентом другим путем, чем быть избранным на должность».

Клинкер написал, что по одному из гипотетических сценариев Трамп будет баллотироваться на должность вице-президента в 2028 году, а вице-президент Джей Д. Вэнс будет баллотироваться на пост президента.

«В случае избрания Вэнс может уйти в отставку, сделав Трампа снова президентом», - написал Клинкер. «Но Венсу даже не придется уходить в отставку, чтобы вице-президент Трамп мог выполнять полномочия президента.

25-поправка к Конституции утверждает, что если президент заявляет, что «он не может выполнять свои полномочия и обязанности… такие полномочия и обязанности выполняет вице-президент как исполняющий обязанности президента» - говорится в статье.

Автор: Наталя Мамченко

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