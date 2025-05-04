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Дональд Трамп заявив, що не планує балотуватися на третій президентський термін

17:12, 4 травня 2025
За словами президента США, прихильники вмовляють його переобиратися втретє, однак робити це не збирається.
Дональд Трамп заявив, що не планує балотуватися на третій президентський термін
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру балотуватися на третій президентський термін. Про це він розповів у інтерв'ю «Meet the Press» на телеканалі NBC.

Президент США таким чином дав зрозуміти, що  залишить Білий дім наприкінці другого терміну. Хоча «є багато людей, які продають кепки з 2028 роком» (рік наступних виборів), і багато республіканців просять балотуватися ще раз.

«Але це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь, в ідеалі - великому республіканцю, великому республіканцю, щоб він продовжив справу», - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників запропонували проект змін до Конституції США щодо дозволу Дональду Трампу балотуватися на третій термін.

Нагадаємо, до вступу на посаду Дональд Трамп заявив: «Підозрюю, що я більше не балотуватимуся, якщо ви не скажете: «Він такий хороший, що нам потрібно придумати щось інше».

Як зазначає CNBC, внесення поправок до Конституції – не єдиний спосіб, за допомогою якого Трамп може залишитися при владі після закінчення його поточного терміну.

Так, Філіп Клінкнер, професор державного управління в Гамільтонському коледжі, у статті у The Conversation вказав, що «22-га поправка забороняє лише «обиратися» більше двох разів, але нічого не говорить про те, що хтось стає президентом іншим шляхом, ніж бути обраним на посаду».

Клінкер написав, що за одним із гіпотетичних сценаріїв Трамп балотуватиметься на посаду віце-президента у 2028 році, а віце-президент Джей Д. Венс буде балотуватися на пост президента.

«У разі обрання Венс може піти у відставку, зробивши Трампа знову президентом», — написав Клінкер. «Але Венсу навіть не доведеться йти у відставку, щоб віце-президент Трамп міг виконувати повноваження президента.

25-та поправка до Конституції США стверджує, що якщо президент заявляє, що «він не може виконувати свої повноваження та обов’язки… такі повноваження та обов’язки виконує віце-президент як виконуючий обов’язки президента» - йдеться у статті.

Також у березні Трамп не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін.

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США президент Дональд Трамп

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