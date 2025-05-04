Повітряні сили опублікували відео з бійцем, який першим в історії знищив російський «Кинджал» над Києвом

Український військовий Дмитро, колишній програміст, став першим у світі оператором Patriot, якому вдалося збити гіперзвукову ракету.

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Повітряні сили України опублікували відео з оператором зенітно-ракетного комплексу Patriot, який 4 травня 2023 року вперше у світі збив російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом.

Його ім’я — Дмитро, прізвище з міркувань безпеки не розголошується, на відео він з'являється з частково закритим обличчям.

За словами військовослужбовця, до початку повномасштабної війни він працював програмістом і не міг уявити, що опанує бойовий комплекс Patriot:

«Коли почалася війна, я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб’ю перший «Кинджал» у світі».

Дмитро згадав, що в момент атаки він та його побратими не знали, що йдеться саме про «Кинджал»:

«У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але спочатку думали, що це просто «Іскандер». Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був «Кинджал». Всі раділи, всі один одного вітали».

Він наголосив, що російська пропаганда стверджувала, ніби «Кинджал» неможливо перехопити, але українським військовим вдалося довести протилежне:

«Росія говорила, що «Кинджал» неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету».

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