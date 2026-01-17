Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни для посилення оборони та ППО

За словами Президента, всі російські атаки будуть детально аналізуватися, а система оборони стане значно сильнішою.

Президент Володимир Зеленський у зверненні анонсував кадрові зміни для посилення оборони та ППО.

"З міністром оборони України ми проговорили по роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки. Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові", - зазначив Президент.

