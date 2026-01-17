  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни для посилення оборони та ППО

15:58, 17 січня 2026
За словами Президента, всі російські атаки будуть детально аналізуватися, а система оборони стане значно сильнішою.
Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни для посилення оборони та ППО
Фото: ОК «Північ»
Президент Володимир Зеленський у зверненні анонсував кадрові зміни для посилення оборони та ППО.

"З міністром оборони України ми проговорили по роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки. Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові", - зазначив Президент.

