Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения для усиления обороны и ПВО

По словам Президента, все российские атаки будут детально анализироваться, а система обороны станет гораздо сильнее.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский в обращении анонсировал кадровые изменения по усилению обороны и ПВО.

"С министром обороны Украины мы проговорили по работе ПВО, по проверке последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки. Все, что делает враг, должно анализироваться к каждой детали, и наше противодействие, наша защита должны стать значительно сильнее. Это будет. Решения тоже будут необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты. В том числе кадровые", - отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.