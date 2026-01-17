Бізнес очікує зростання ділової активності у 2026 році – НБУ

Індекс ділових очікувань підприємств у IV кварталі 2025 року становив 102,1%, інфляційні очікування дещо поліпшилися, а курсові — незначно посилилися.

У IV кварталі 2025 року бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності на наступні 12 місяців. Водночас респонденти стримано оцінили майбутні обсяги виробництва товарів і послуг в Україні, поліпшили інфляційні очікування та незначно посилили курсові. Про це повідомили в НБУ,

За даними Нацбанку, індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у IV кварталі становив 102,1% порівняно зі 102,5% у III кварталі 2025 року. Учасники опитування зберегли позитивні очікування щодо фінансово-економічного стану власних підприємств, загальних обсягів реалізації продукції, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства з 10 опитаних областей і переважної більшості видів економічної діяльності. Оцінки щодо майбутньої загальної кількості працівників стали менш песимістичними.

Воєнні дії та їхні наслідки залишаються домінуючим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Серед інших чинників респонденти очікували на посилення впливу занадто високих цін на енергоносії, обмеженості виробничих потужностей і браку кваліфікованих працівників.

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив «мінус» 1,8% проти «мінус» 6,1% у III кварталі. Збільшення обсягів виробництва очікували респонденти з восьми областей. Найвищі очікування зафіксували підприємства енерго- та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що працюють виключно на внутрішньому ринку. Найнижчі — підприємства торгівлі, малі підприємства та ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування поліпшилися: у IV кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,1% порівняно з 11,4% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15,0%, зменшилася на 4,8 в. п. — до 17,9%.

В НБУ зазначають, що воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83,4% респондентів. Також очікувався суттєвий вплив витрат на виробництво та курсового чинника. Водночас уперше за останні п’ять кварталів послабилися очікування щодо зростання цін на світових ринках, а втретє поспіль — щодо впливу податкових змін.

Курсові очікування незначно посилилися: до 44,27 грн/дол. США з 44,11 грн/дол. США у III кварталі. Обмінний курс понад 43,50 грн/дол. США очікували 66,6% респондентів, у межах 40,51–43,50 грн/дол. США — 32,9% опитаних.

Бізнес зберіг стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 5,8% проти «мінус» 5,3% у III кварталі. Водночас респонденти й надалі позитивно оцінювали зміни фінансово-економічного стану своїх підприємств у наступні 12 місяців — баланс відповідей 0,8% проти 1,7% у попередньому кварталі.

Оптимістичні очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості та будівництва. Респонденти добувної промисловості очікували на збереження майбутнього фінансово-економічного стану на поточному рівні.

Учасники опитування НБУ очікували на зростання обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами, зокрема на зовнішньому ринку. Баланси відповідей становили 9,6% і 11,7% відповідно проти 11,0% і 16,1% у III кварталі. Найбільше зростання загальних обсягів реалізації очікували підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості та інших видів діяльності. Зростання реалізації на зовнішньому ринку найбільше прогнозували підприємства добувної промисловості, інших видів діяльності, а також транспорту та зв’язку.

Респонденти очікували на жвавіше зростання інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей становив 7,0% проти 4,3% у III кварталі. Водночас очікування щодо інвестицій у будівельні роботи залишалися стриманими — баланс відповідей «мінус» 2,9% проти 0,0% у попередньому кварталі.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, зберегли очікування щодо зростання їхніх обсягів у наступні 12 місяців — баланс відповідей 15,5% проти 18,7% у III кварталі. Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які планують залучати іноземні інвестиції, становила 21,5% проти 23,3% у попередньому опитуванні.

Оцінки щодо кількості працівників у наступні 12 місяців стали менш песимістичними: баланс відповідей «мінус» 3,8% проти «мінус» 4,4% у III кварталі. Підприємства енерго- та водопостачання, а також інших видів діяльності очікували на збільшення чисельності працівників. Водночас негативні очікування зберігали респонденти сільського господарства, добувної та переробної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та зв’язку, найбільше — у добувній промисловості.

Потреба в позикових коштах найближчим часом продовжила зменшуватися — до 31,7% опитаних у IV кварталі проти 32,8% у III кварталі. Водночас частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла до 35,8% із 33,3%.

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті — 80,9% проти 78,8% у III кварталі. Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі процентні ставки — 43,9% відповідей. Дещо зросла частка респондентів, які зазначали наявність інших джерел фінансування, — до 42,4% проти 41,6%. Водночас помітно послабився вплив чинника надмірних вимог до застави — до 26,5%.

Респонденти також послабили оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей становив 11,6% проти 12,4% у попередньому опитуванні. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 7,1% порівняно з 6,8% у III кварталі.

