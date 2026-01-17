Бизнес ожидает роста деловой активности в 2026 году – НБУ

Индекс деловых ожиданий предприятий в IV квартале 2025 года составил 102,1%, инфляционные ожидания несколько улучшились, а курсовые – незначительно усилились.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В IV квартале 2025 года бизнес сохранил положительные оценки деловой активности на следующие 12 месяцев. В то же время респонденты сдержанно оценили будущие объемы производства товаров и услуг в Украине, улучшили инфляционные ожидания и незначительно усилили курсовые. Об этом сообщили в НБУ.

По данным Нацбанка, индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) в IV квартале составил 102,1% по сравнению с 102,5% в III квартале 2025 года. Участники опроса сохранили позитивные ожидания относительно финансово-экономического состояния собственных предприятий, общих объемов реализации продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Оживление деловой активности ожидали предприятия из 10 опрошенных областей и подавляющего большинства видов экономической деятельности. Оценки относительно будущего общего количества работников стали менее пессимистичными.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. Среди других факторов респонденты ожидали усиления влияния слишком высоких цен на энергоносители, ограниченности производственных мощностей и нехватки квалифицированных работников.

Бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил «минус» 1,8% против «минус» 6,1% в III квартале. Увеличение объемов производства ожидали респонденты из восьми областей. Самые высокие ожидания зафиксировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные предприятия, а также те, которые работают исключительно на внутреннем рынке. Самые низкие — предприятия торговли, малые предприятия и те, которые осуществляют только экспортные операции.

Инфляционные ожидания улучшились: в IV квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,1% по сравнению с 11,4% в предыдущем квартале. Доля респондентов, считавших, что инфляция превысит 15,0%, уменьшилась на 4,8 п. п. — до 17,9%.

В НБУ отмечают, что военные действия остаются самым весомым проинфляционным фактором для 83,4% респондентов. Также ожидалось существенное влияние затрат на производство и курсового фактора. В то же время впервые за последние пять кварталов ослабли ожидания относительно роста цен на мировых рынках, а в третий раз подряд — относительно влияния налоговых изменений.

Курсовые ожидания незначительно усилились: до 44,27 грн/долл. США с 44,11 грн/долл. США в III квартале. Обменный курс выше 43,50 грн/долл. США ожидали 66,6% респондентов, в пределах 40,51–43,50 грн/долл. США — 32,9% опрошенных.

Бизнес сохранил сдержанные оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил «минус» 5,8% против «минус» 5,3% в III квартале. В то же время респонденты по-прежнему положительно оценивали изменения финансово-экономического состояния своих предприятий в следующие 12 месяцев — баланс ответов 0,8% против 1,7% в предыдущем квартале.

Оптимистичные ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и строительства. Респонденты добывающей промышленности ожидали сохранения будущего финансово-экономического состояния на текущем уровне.

Участники опроса НБУ ожидали роста объемов реализации продукции в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами, в частности на внешнем рынке. Баланс ответов составил 9,6% и 11,7% соответственно против 11,0% и 16,1% в III квартале. Наибольший рост общих объемов реализации ожидали предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и других видов деятельности. Рост реализации на внешнем рынке больше всего прогнозировали предприятия добывающей промышленности, других видов деятельности, а также транспорта и связи.

Респонденты ожидали более активный рост инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов составил 7,0% против 4,3% в III квартале. В то же время ожидания относительно инвестиций в строительные работы оставались сдержанными — баланс ответов «минус» 2,9% против 0,0% в предыдущем квартале.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили ожидания относительно роста их объемов в следующие 12 месяцев — баланс ответов 15,5% против 18,7% в III квартале. Самые высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, планирующих привлекать иностранные инвестиции, составила 21,5% против 23,3% в предыдущем опросе.

Оценки относительно количества работников в следующие 12 месяцев стали менее пессимистичными: баланс ответов «минус» 3,8% против «минус» 4,4% в III квартале. Предприятия энерго- и водоснабжения, а также других видов деятельности ожидали увеличения численности работников. В то же время негативные ожидания сохраняли респонденты сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи, больше всего — в добывающей промышленности.

Потребность в заемных средствах в ближайшее время продолжила уменьшаться — до 31,7% опрошенных в IV квартале против 32,8% в III квартале. В то же время доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, выросла до 35,8% с 33,3%.

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно отдают предпочтение кредитам в национальной валюте — 80,9% против 78,8% в III квартале. Наиболее существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие процентные ставки — 43,9% ответов. Несколько выросла доля респондентов, отметивших наличие других источников финансирования, — до 42,4% против 41,6%. В то же время заметно ослабло влияние фактора чрезмерных требований к залогу — до 26,5%.

Респонденты также ослабили оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов составил 11,6% против 12,4% в предыдущем опросе. Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, выросла до 7,1% по сравнению с 6,8% в III квартале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.