Зеленський очікує доповіді від Буданова, Умєрова і Арахамії щодо перемовин у США

Володимир Зеленський: Українська делегація має донести американській стороні всю реальну інформацію про російські удари.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні розповів, що українська делегація прибула до США, а її головне завдання — донести американській стороні всю реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів, які підривають дипломатичний процес. Також він додав, що очікує доповіді щодо перемовин у США

"Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - повідомив Зеленський.

За його словами, головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів.

Нагадаємо, очільник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про свій приїзд до США. За його словами, разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією вони проведуть низку переговорів із американськими партнерами щодо деталей майбутньої мирної угоди для України.

