Зеленский ожидает доклады от Буданова, Умерова и Арахамии по поводу переговоров в США

Владимир Зеленский: Украинская делегация должна донести до американской стороны всю реальную информацию о российских ударах.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что украинская делегация прибыла в США, а ее главная задача — донести американской стороне всю реальную информацию о ситуации в Украине и последствиях российских ударов, подрывающих дипломатический процесс. Также он добавил, что ожидает доклада о переговорах в США

"Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по поводу встреч", - сообщил Зеленский.

По его словам, главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о происходящем о последствиях российских ударов.

Ранее глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем приезде в США. По его словам, вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией они проведут ряд переговоров с американскими партнерами по деталям будущего мирного соглашения для Украины.

