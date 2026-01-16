  1. В Украине

Украинская делегация встретится с представителями Трампа в США — кто вошел в состав

19:23, 16 января 2026
Украинская делегация намерена провести переговоры с советниками президента США Дональда Трампа.
Украинская делегация встретится с представителями Трампа в США — кто вошел в состав
Украинская переговорная делегация направляется в Соединенные Штаты для дальнейших обсуждений с американской стороной о мирном завершении войны. В составе делегации глава Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинская делегация намерена провести переговоры с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в ближайшие дни.

"Украинская делегация – Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия – сейчас на пути в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по поводу ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила.

Ранее Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями Трампа в США в эти дни.

США Украина Владимир Зеленский переговоры

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

