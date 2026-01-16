Українська делегація зустрінеться з представниками Трампа у США — хто увійшов до складу

У Маямі відбудуться переговори з представниками США за участі Умєрова, Буданова та Арахамії.

Українська переговорна делегація прямує до Сполучених Штатів для подальших обговорень із американською стороною стосовно мирного завершення війни. У складі делегації очільник Офісу президента Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Українська делегація збирається провести переговори з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером найближчими днями.

"Українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія – зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась.

Посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США виходять на фінальну стадію узгодження стратегічних документів, що визначать безпекове та економічне майбутнє нашої держави на наступне десятиліття. У Маямі (штат Флорида) 17 січня відбудеться новий раунд переговорів.

Раніше Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями.

