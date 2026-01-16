Зеленський: у США відбудуться переговори щодо підготовлених документів з командою Трампа

Володимир Зеленський анонсував переговори у США з командою Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація прямує до Сполучених Штатів Америки для проведення зустрічей із представниками команди президента США Дональд Трамп.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції в Києві з президентом Чехії Петром Павелом.

За словами Глави держави, у США найближчими днями відбудуться переговори щодо документів, які українська та американська сторони вже фактично підготували. Президент висловив сподівання, що ці контакти дадуть більше ясності як стосовно узгоджених із США напрацювань, так і щодо позиції Росії у відповідь на поточні дипломатичні зусилля.

