Зеленский: в США состоятся переговоры по подготовленным документам с командой Трампа

Владимир Зеленский анонсировал переговоры в США с командой Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация направляется в Соединенные Штаты Америки для проведения встреч с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом.

По словам главы государства, в США в ближайшие дни состоятся переговоры по документам, которые украинская и американская стороны уже фактически подготовили. Президент выразил надежду, что эти контакты дадут больше ясности как относительно согласованных с США наработок, так и относительно позиции России в ответ на текущие дипломатические усилия.

