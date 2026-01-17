Податкова пільга для сімей – як скоротити податок на доходи працівникам з дітьми

Податкова нагадала про право на податкову соціальну пільгу для сімей з дітьми до 18 років.

Державна податкова служба повідомила, що працівники, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть скористатися податковою соціальною пільгою та сплачувати менший податок на доходи фізичних осіб.

Право на пільгу мають ті працівники, які отримують заробітну плату від одного роботодавця та офіційно утримують дітей.

У 2026 році розмір заробітної плати, що дає право на пільгу, складає 4660 грн на одну дитину. Граничний дохід для застосування пільги збільшується пропорційно кількості дітей: двоє дітей – до 9320 грн, троє дітей – до 13 980 грн тощо.

Податкова соціальна пільга становить 1664 грн на кожну дитину. Таким чином, для двох дітей пільга дорівнює 3328 грн, для трьох – 4992 грн. Сума віднімається із заробітної плати перед оподаткуванням, що дозволяє сплатити менший податок.

Щоб скористатися пільгою, працівник має подати заяву роботодавцю та надати документи, що підтверджують наявність дітей.

Податкова соціальна пільга є механізмом підтримки сімей з дітьми та допомагає зменшити податкове навантаження.

