  1. В Україні

Податкова пільга для сімей – як скоротити податок на доходи працівникам з дітьми

15:22, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова нагадала про право на податкову соціальну пільгу для сімей з дітьми до 18 років.
Податкова пільга для сімей – як скоротити податок на доходи працівникам з дітьми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба повідомила, що працівники, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть скористатися податковою соціальною пільгою та сплачувати менший податок на доходи фізичних осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Право на пільгу мають ті працівники, які отримують заробітну плату від одного роботодавця та офіційно утримують дітей.

У 2026 році розмір заробітної плати, що дає право на пільгу, складає 4660 грн на одну дитину. Граничний дохід для застосування пільги збільшується пропорційно кількості дітей: двоє дітей – до 9320 грн, троє дітей – до 13 980 грн тощо.

Податкова соціальна пільга становить 1664 грн на кожну дитину. Таким чином, для двох дітей пільга дорівнює 3328 грн, для трьох – 4992 грн. Сума віднімається із заробітної плати перед оподаткуванням, що дозволяє сплатити менший податок.

Щоб скористатися пільгою, працівник має подати заяву роботодавцю та надати документи, що підтверджують наявність дітей.

Податкова соціальна пільга є механізмом підтримки сімей з дітьми та допомагає зменшити податкове навантаження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти податкова пільги ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]