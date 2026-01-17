  1. В Украине

Налоговая льгота для семей – как сократить налог на доходы работникам с детьми

15:22, 17 января 2026
Налоговая напомнила о праве на налоговую социальную льготу для семей с детьми до 18 лет.
Государственная налоговая служба сообщила, что работники, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет, могут воспользоваться налоговой социальной льготой и платить меньший налог на доходы физических лиц.

Право на льготу имеют те работники, которые получают заработную плату от одного работодателя и официально содержат детей.

В 2026 году размер заработной платы, дающий право на льготу, составляет 4660 грн на одного ребенка. Предельный доход для применения льготы увеличивается пропорционально количеству детей: двое детей – до 9320 грн, трое детей – до 13 980 грн и т.д.

Налоговая социальная льгота составляет 1664 грн на каждого ребенка. Таким образом, для двух детей льгота равна 3328 грн, для трех – 4992 грн. Сумма вычитается из заработной платы перед налогообложением, что позволяет уплатить меньший налог.

Чтобы воспользоваться льготой, работник должен подать заявление работодателю и предоставить документы, подтверждающие наличие детей.

Налоговая социальная льгота является механизмом поддержки семей с детьми и помогает уменьшить налоговую нагрузку.

дети налоговая льготы ГНС

