Налоговая льгота для семей – как сократить налог на доходы работникам с детьми

Налоговая напомнила о праве на налоговую социальную льготу для семей с детьми до 18 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба сообщила, что работники, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет, могут воспользоваться налоговой социальной льготой и платить меньший налог на доходы физических лиц.

Право на льготу имеют те работники, которые получают заработную плату от одного работодателя и официально содержат детей.

В 2026 году размер заработной платы, дающий право на льготу, составляет 4660 грн на одного ребенка. Предельный доход для применения льготы увеличивается пропорционально количеству детей: двое детей – до 9320 грн, трое детей – до 13 980 грн и т.д.

Налоговая социальная льгота составляет 1664 грн на каждого ребенка. Таким образом, для двух детей льгота равна 3328 грн, для трех – 4992 грн. Сумма вычитается из заработной платы перед налогообложением, что позволяет уплатить меньший налог.

Чтобы воспользоваться льготой, работник должен подать заявление работодателю и предоставить документы, подтверждающие наличие детей.

Налоговая социальная льгота является механизмом поддержки семей с детьми и помогает уменьшить налоговую нагрузку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.