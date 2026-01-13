В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

На сайті Верховної Ради зареєстрували Проект Закону № 14327-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права ЄС та критеріям Європейської платіжної ради з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро SEPА».

Законопроєкт передбачає:

прозору конкурсну процедуру призначення керівника Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМ);

створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб;

створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів та інших подібних правових утворень, включаючи механізм верифікації даних;

розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, включаючи торгівців культурними цінностями та довірчих власників трастів;

посилення заходів захисту викривачів та удосконалення режиму санкцій за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема положення законопроєкту не встановлюють будь-яких обмежень або затримку у проведенні фінансових операцій фізичними особами.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є приведення українського законодавства у сфері фінансового моніторингу у відповідність до вимог Європейського Союзу та міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Це необхідно для того, щоб Україна могла подати заявку на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та виконати критерії, встановлені Європейською платіжною радою.

Альтернативний законопроєкт зберігає ту саму мету і не змінює основних підходів базового документа. Водночас він пропонує додатково посилити інституційну спроможність системи фінансового моніторингу, запровадивши прозору конкурсну процедуру призначення керівника Державної служби фінансового моніторингу України.

Крім того, реалізація законопроєкту спрямована на підвищення прозорості, ефективності та безпеки фінансової системи України, а також на полегшення міжнародного співробітництва у фінансовій сфері.

