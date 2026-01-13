  1. Публикации
В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

08:50, 13 января 2026
В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона № 14327-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права ЕС и критериям Европейского платежного совета с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро SEPA».

Законопроект предусматривает:

  • прозрачную конкурсную процедуру назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины (ГСФМ);
  • создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц;
  • создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных правовых образований, включая механизм верификации данных;
  • расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга, включая торговцев культурными ценностями и доверительных собственников трастов;
  • усиление мер защиты разоблачителей и совершенствование режима санкций за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

При этом положения законопроекта не устанавливают каких-либо ограничений или задержек при проведении финансовых операций физическими лицами.

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является приведение украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с требованиями Европейского Союза и международными стандартами борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Это необходимо для того, чтобы Украина могла подать заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и выполнить критерии, установленные Европейским платежным советом.

Альтернативный законопроект сохраняет ту же цель и не меняет основных подходов базового документа. В то же время он предусматривает дополнительное институциональное усиление системы финансового мониторинга путем внедрения прозрачной конкурсной процедуры назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Кроме того, реализация законопроекта направлена на повышение прозрачности, эффективности и безопасности финансовой системы Украины, а также на упрощение международного сотрудничества в финансовой сфере.

Верховная Рада Украины законопроект Нацбанк банк

