Єврокомісія розглядає прискорене «зворотне членство» України в ЄС – ЗМІ

12:41, 17 січня 2026
Обговорюється концепція «зворотного членства» з обмеженими правами для України до виконання критеріїв повноправного членства.
Єврокомісія досліджує можливість прискореного приєднання України до Європейського Союзу у контексті потенційної мирної угоди з Росією, однак без надання повного обсягу прав країни-члена.

Як повідомляє Reuters, йдеться про концепцію так званого «зворотного членства». Вона передбачає політичне приєднання України до ЄС із поетапним отриманням повних прав після завершення перехідних періодів. Ідея перебуває на початковій стадії обговорення і розглядається як сигнал підтримки українському суспільству після кількох років війни.

За інформацією агентства, у межах 20-пунктного мирного плану, який обговорювали США, Україна та ЄС, раніше згадувалася можливість вступу України до ЄС у 2027 році. Водночас низка урядів вважає будь-яку фіксовану дату нереалістичною.

Вступ до ЄС залишається процесом, який базується на виконанні критеріїв та гармонізації законодавства з європейськими нормами і потребує ратифікації парламентами всіх 27 країн-членів.

Один із чиновників Єврокомісії пояснив, що Україна та інші країни-кандидати могли б приєднатися швидше з поетапним доступом до права голосу залежно від виконання критеріїв повноправного членства. За його словами, нинішні умови потребують перегляду традиційних процедур розширення блоку.

Зазначається, що переговори про вступ зазвичай тривають роками — Польща, наприклад, витратила на цей процес близько 10 років. Водночас у Єврокомісії наголошують, що політична ситуація вимагає пришвидшення процедур через складність потенційної мирної угоди з Росією та очікування українського суспільства.

Навіть обмежене членство зможе сприяти стабільності та прискоренню реформ, відзначають посадовці. Раніше більшість країн, які вступали до ЄС після 2004 року, проходили перехідні періоди, проте нині обговорювана модель передбачає значно ширші обмеження, що може ускладнити досягнення одностайної підтримки серед країн-членів та вплинути на позицію інших кандидатів, зокрема Чорногорії та Албанії.

