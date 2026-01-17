Еврокомиссия рассматривает ускоренное «обратное членство» Украины в ЕС – СМИ

Обсуждается концепция «обратного членства» с ограниченными правами для Украины до выполнения критериев полноправного членства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еврокомиссия исследует возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в контексте потенциального мирного соглашения с Россией, однако без предоставления полного объема прав страны-члена.

Как сообщает Reuters, речь идет о концепции так называемого «обратного членства». Она предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов. Идея находится на начальной стадии обсуждения и рассматривается как сигнал поддержки украинскому обществу после нескольких лет войны.

По информации агентства, в рамках 20-пунктного мирного плана, который обсуждали США, Украина и ЕС, ранее упоминалась возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году. В то же время ряд правительств считает любую фиксированную дату нереалистичной.

Вступление в ЕС остается процессом, который основан на выполнении критериев и гармонизации законодательства с европейскими нормами и требует ратификации парламентами всех 27 стран-членов.

Один из чиновников Еврокомиссии пояснил, что Украина и другие страны-кандидаты могли бы присоединиться быстрее с поэтапным доступом к праву голоса в зависимости от выполнения критериев полноправного членства. По его словам, нынешние условия требуют пересмотра традиционных процедур расширения блока.

Отмечается, что переговоры о вступлении обычно длятся годами — Польша, например, потратила на этот процесс около 10 лет. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что политическая ситуация требует ускорения процедур из-за сложности потенциального мирного соглашения с Россией и ожиданий украинского общества.

Даже ограниченное членство сможет способствовать стабильности и ускорению реформ, отмечают чиновники. Ранее большинство стран, вступавших в ЕС после 2004 года, проходили переходные периоды, однако обсуждаемая сейчас модель предусматривает значительно более широкие ограничения, что может затруднить достижение единодушной поддержки среди стран-членов и повлиять на позицию других кандидатов, в частности Черногории и Албании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.