  1. В мире
  2. / В Украине

Еврокомиссия рассматривает ускоренное «обратное членство» Украины в ЕС – СМИ

12:41, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обсуждается концепция «обратного членства» с ограниченными правами для Украины до выполнения критериев полноправного членства.
Еврокомиссия рассматривает ускоренное «обратное членство» Украины в ЕС – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еврокомиссия исследует возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в контексте потенциального мирного соглашения с Россией, однако без предоставления полного объема прав страны-члена.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Reuters, речь идет о концепции так называемого «обратного членства». Она предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов. Идея находится на начальной стадии обсуждения и рассматривается как сигнал поддержки украинскому обществу после нескольких лет войны.

По информации агентства, в рамках 20-пунктного мирного плана, который обсуждали США, Украина и ЕС, ранее упоминалась возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году. В то же время ряд правительств считает любую фиксированную дату нереалистичной.

Вступление в ЕС остается процессом, который основан на выполнении критериев и гармонизации законодательства с европейскими нормами и требует ратификации парламентами всех 27 стран-членов.

Один из чиновников Еврокомиссии пояснил, что Украина и другие страны-кандидаты могли бы присоединиться быстрее с поэтапным доступом к праву голоса в зависимости от выполнения критериев полноправного членства. По его словам, нынешние условия требуют пересмотра традиционных процедур расширения блока.

Отмечается, что переговоры о вступлении обычно длятся годами — Польша, например, потратила на этот процесс около 10 лет. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что политическая ситуация требует ускорения процедур из-за сложности потенциального мирного соглашения с Россией и ожиданий украинского общества.

Даже ограниченное членство сможет способствовать стабильности и ускорению реформ, отмечают чиновники. Ранее большинство стран, вступавших в ЕС после 2004 года, проходили переходные периоды, однако обсуждаемая сейчас модель предусматривает значительно более широкие ограничения, что может затруднить достижение единодушной поддержки среди стран-членов и повлиять на позицию других кандидатов, в частности Черногории и Албании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]