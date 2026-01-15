  1. Фото
У Деснянському районі Києва сім’я загинула через роботу генератора в квартирі, фото

07:54, 15 січня 2026
Отруєння чадним газом: у Деснянському районі Києва загинули троє людей, поліція попереджає про небезпеку генераторів.
У Деснянському районі столиці внаслідок отруєння чадним газом загинула родина з трьох осіб. Причиною трагедії стала робота генератора у квартирі. Про це повідомила поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, напередодні до поліції надійшло повідомлення про зникнення 30-річної мешканки столиці. Під час перевірки квартири її батьків поліціянти виявили тіла жінки та її 61-річної матері й 63-річного батька без ознак життя.

Як з’ясували слідчі, у помешканні працював генератор, який живився від газового балона. Напередодні родина увімкнула його на балконі та лягла спати, при цьому двері з балкона до кімнати були відчинені.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Поліція розслідує обставини події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою «нещасний випадок».

 

У поліції наголошують, що чадний газ не має запаху та кольору, однак є надзвичайно небезпечним і може призвести до отруєння за лічені хвилини.

поліція Київ війна генератор відключення світла графіки відключень світла

