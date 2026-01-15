  1. Фото
  2. / В Украине

В Деснянском районе Киева семья погибла из-за работы генератора в квартире, фото

07:54, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отравление угарным газом: в Деснянском районе Киева погибли три человека, полиция предупреждает об опасности генераторов.
В Деснянском районе Киева семья погибла из-за работы генератора в квартире, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Деснянском районе столицы в результате отравления угарным газом погибла семья из трех человек. Причиной трагедии стала работа генератора в квартире. Об этом сообщила полиция Киева.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации правоохранителей, накануне в полицию поступило сообщение о пропаже 30-летней жительницы столицы. Во время проверки квартиры ее родителей полицейские обнаружили тела женщины и ее 61-летней матери и 63-летнего отца без признаков жизни.

Как выяснили следователи, в квартире работал генератор, который питался от газового баллона. Накануне семья включила его на балконе и легла спать, при этом дверь с балкона в комнату была открыта.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай».

В полиции отмечают, что угарный газ не имеет запаха и цвета, однако является чрезвычайно опасным и может привести к отравлению за считанные минуты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев война генератор отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]