Апелляция подтвердила право военнослужащего: 100 тысяч гривен не ограничиваются «передовой»

Третий ААС отклонил аргумент о «первом эшелоне»: глубина выполнения задач не является определяющей.

Третий апелляционный административный суд подтвердил: воинская часть безосновательно не начислила военнослужащему повышенное дополнительное вознаграждение во время военного положения.

Речь идет о выплате до 100 тысяч гривен в месяц, которую государство предусмотрело для тех, кто принимает участие в боевых действиях или обеспечивает оборону в районах их проведения.

Суд согласился, что в этом случае военнослужащий имел право именно на такую сумму, а не на уменьшенную выплату.

Обстоятельства дела №852/15472/25

Истец — военнослужащий, который проходит службу по контракту в воинской части и занимает должность заместителя командира по психологической поддержке персонала — обратился в суд в апреле 2025 года.

Он просил признать противоправным бездействие командования относительно неначисления дополнительного вознаграждения и обязать начислить и выплатить вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц (пропорционально времени участия) за период с 11 января по 28 февраля 2025 года.

Иск мотивирован тем, что военнослужащий непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в районе ведения боевых действий в Донецкой области, что подтверждается боевыми приказами, журналами боевых действий, рапортами командования.

В то же время воинская часть выплатила ему лишь 30 тыс. грн ежемесячного дополнительного вознаграждения, предусмотренного за выполнение задач в районе боевых действий, но отказала в выплате 100 тыс. грн.

Позиция ответчика

Воинская часть в апелляционной жалобе настаивала, что:

выплата 100 тыс. грн возможна только при условии непосредственного участия в боевых действиях на линии соприкосновения;

отсутствуют подтверждения выполнения истцом задач именно на соответствующей глубине первого эшелона обороны;

начисление 30 тыс. грн является правомерным.

Выводы суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и указал следующее:

факт участия истца в выполнении боевых (специальных) задач в районе боевых действий подтвержден надлежащими доказательствами;

территория, где находился военнослужащий, официально определена районом боевых действий приказами Главнокомандующего ВСУ;

документы (боевые приказы, журналы, рапорты) являются достаточным подтверждением участия в мероприятиях, необходимых для обороны государства;

требование об обязательном подтверждении выполнения задач именно на определенной «глубине» не является определяющим условием для выплаты 100 тыс. грн.

Суд также обратил внимание, что в рапортах командования фактические условия для выплаты 30 тыс. грн и 100 тыс. грн были описаны одинаково, что свидетельствует о необоснованности дифференциации выплат.

Решение

Суд постановил апелляционную жалобу воинской части оставить без удовлетворения; решение Запорожского окружного административного суда — без изменений.

Таким образом, воинская часть обязана начислить и выплатить истцу дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн пропорционально времени участия в боевых действиях за спорный период.

Постановление вступило в законную силу 9 марта 2026 года.

