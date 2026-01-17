  1. В Україні

Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах, — Свириденко

13:53, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлія Свириденко розповіла, що по всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж.
Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах, — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про обговорення з керівником НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким питань забезпечення безперервного газопостачання, насамперед у прифронтових регіонах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, уряд продовжує координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації.

Наразі по всій країні в посиленому режимі працюють 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. До робіт залучено понад дві тисячі працівників газової галузі — як для безпосередніх ремонтів на об’єктах, так і для цілодобового прийому звернень від населення.

Попри постійні ворожі атаки, фахівці забезпечують оперативне відновлення газопостачання у селах і містечках поблизу лінії фронту, зазначила Свириденко.

Особлива увага приділяється Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Найскладніша ситуація залишається в Херсоні, де внаслідок обстрілів суттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

За інформацією уряду, Нафтогаз забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами разом із газовими балонами та продовжує доставляти додаткове обладнання.

Також Свириденко повідомила, що було обговорено питання імпорту додаткових обсягів газу. Завдяки 8 млрд грн, виділеним з державного бюджету, та підтримці міжнародних партнерів уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів газу для стабільного проходження опалювального сезону.

«Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими», - розповіла прем’єр-міністерка.

Крім того, вона додала, що у приміщеннях автозаправних станцій державної мережі АЗК «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз», функціонують Пункти незламності для надання допомоги населенню в регіонах, які найбільше її потребують.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

газ Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]