Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах, — Свириденко

Юлія Свириденко розповіла, що по всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про обговорення з керівником НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким питань забезпечення безперервного газопостачання, насамперед у прифронтових регіонах.

За її словами, уряд продовжує координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації.

Наразі по всій країні в посиленому режимі працюють 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. До робіт залучено понад дві тисячі працівників газової галузі — як для безпосередніх ремонтів на об’єктах, так і для цілодобового прийому звернень від населення.

Попри постійні ворожі атаки, фахівці забезпечують оперативне відновлення газопостачання у селах і містечках поблизу лінії фронту, зазначила Свириденко.

Особлива увага приділяється Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Найскладніша ситуація залишається в Херсоні, де внаслідок обстрілів суттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

За інформацією уряду, Нафтогаз забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами разом із газовими балонами та продовжує доставляти додаткове обладнання.

Також Свириденко повідомила, що було обговорено питання імпорту додаткових обсягів газу. Завдяки 8 млрд грн, виділеним з державного бюджету, та підтримці міжнародних партнерів уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів газу для стабільного проходження опалювального сезону.

«Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими», - розповіла прем’єр-міністерка.

Крім того, вона додала, що у приміщеннях автозаправних станцій державної мережі АЗК «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз», функціонують Пункти незламності для надання допомоги населенню в регіонах, які найбільше її потребують.

