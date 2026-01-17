Самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах — Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обсуждении с руководителем НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким вопросов обеспечения бесперебойного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.
По её словам, правительство продолжает координировать работу всех составляющих энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации.
В настоящее время по всей стране в усиленном режиме работают 474 аварийные бригады газораспределительных сетей. К работам привлечено более двух тысяч работников газовой отрасли — как для непосредственных ремонтов на объектах, так и для круглосуточного приёма обращений от населения.
Несмотря на постоянные вражеские атаки, специалисты обеспечивают оперативное восстановление газоснабжения в сёлах и городках вблизи линии фронта, отметила Свириденко.
Особое внимание уделяется Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Самая сложная ситуация остаётся в Херсоне, где в результате обстрелов существенно повреждена энергетическая инфраструктура.
По информации правительства, Нафтогаз обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями вместе с газовыми баллонами и продолжает доставлять дополнительное оборудование.
Также Свириденко сообщила, что был обсуждён вопрос импорта дополнительных объёмов газа. Благодаря 8 млрд грн, выделенным из государственного бюджета, и поддержке международных партнёров правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров газа для стабильного прохождения отопительного сезона.
«Это позволило заместить объёмы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов. Определили чёткие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимы», — рассказала премьер-министр.
Кроме того, она добавила, что в помещениях автозаправочных станций государственной сети АЗК «Укрнафта», входящей в Группу «Нафтогаз», функционируют Пункты несокрушимости для оказания помощи населению в регионах, которые больше всего в ней нуждаются.
