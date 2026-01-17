  1. В Украине

Самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах — Свириденко

13:53, 17 января 2026
Юлия Свириденко рассказала, что по всей стране в усиленном режиме работает 474 аварийных бригад газораспределительных сетей.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обсуждении с руководителем НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким вопросов обеспечения бесперебойного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.

По её словам, правительство продолжает координировать работу всех составляющих энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации.

В настоящее время по всей стране в усиленном режиме работают 474 аварийные бригады газораспределительных сетей. К работам привлечено более двух тысяч работников газовой отрасли — как для непосредственных ремонтов на объектах, так и для круглосуточного приёма обращений от населения.

Несмотря на постоянные вражеские атаки, специалисты обеспечивают оперативное восстановление газоснабжения в сёлах и городках вблизи линии фронта, отметила Свириденко.

Особое внимание уделяется Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Самая сложная ситуация остаётся в Херсоне, где в результате обстрелов существенно повреждена энергетическая инфраструктура.

По информации правительства, Нафтогаз обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями вместе с газовыми баллонами и продолжает доставлять дополнительное оборудование.

Также Свириденко сообщила, что был обсуждён вопрос импорта дополнительных объёмов газа. Благодаря 8 млрд грн, выделенным из государственного бюджета, и поддержке международных партнёров правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

«Это позволило заместить объёмы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов. Определили чёткие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимы», — рассказала премьер-министр.

Кроме того, она добавила, что в помещениях автозаправочных станций государственной сети АЗК «Укрнафта», входящей в Группу «Нафтогаз», функционируют Пункты несокрушимости для оказания помощи населению в регионах, которые больше всего в ней нуждаются.

газ Юлия Свириденко

Лента новостей

Блоги
Публикации
