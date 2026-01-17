  1. В Україні

Як ВПО отримати субсидію – хто має право і від чого залежить розмір

13:35, 17 січня 2026
Внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Звернутися за призначенням житлової субсидії можна як за зареєстрованим місцем проживання, так і за фактичним місцем перебування, пояснили в Пенсійному фонді України.

Під час подання документів внутрішньо переміщена особа, окрім заяви та декларації встановленого зразка, має надати довідку ВПО для підтвердження фактичного місця проживання.

У ПФУ зазначили, що під час призначення житлової субсидії орендарям або домогосподарствам, які складаються виключно з внутрішньо переміщених осіб, не враховується матеріальний і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за місцем проживання чи перебування. Водночас алгоритм розрахунку субсидії для сімей ВПО не відрізняється від загального порядку.

Житлова субсидія призначається у разі наявності різниці між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Розмір субсидії залежить від складу домогосподарства, його сукупного доходу, а також переліку житлово-комунальних послуг, якими користується сім’я. Чим нижчий дохід домогосподарства, тим більшим є розмір житлової субсидії.

Також у Пенсійному фонді наголосили, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам не враховується.

