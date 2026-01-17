  1. В Украине

Как ВПЛ получить субсидию – кто имеет право и от чего зависит размер

13:35, 17 января 2026
Внутренне перемещенные лица могут оформить субсидию по месту регистрации или фактического проживания.
Обратиться за назначением жилищной субсидии можно как по зарегистрированному месту жительства, так и по фактическому месту пребывания, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

При подаче документов внутренне перемещенное лицо, кроме заявления и декларации установленного образца, должно предоставить справку ВПЛ для подтверждения фактического места проживания.

В ПФУ отметили, что при назначении жилищной субсидии арендаторам или домохозяйствам, состоящим исключительно из внутренне перемещенных лиц, не учитывается материальное и имущественное положение лиц, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства или пребывания. В то же время алгоритм расчета субсидии для семей ВПЛ не отличается от общего порядка.

Жилищная субсидия назначается при наличии разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Размер субсидии зависит от состава домохозяйства, его совокупного дохода, а также перечня жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья. Чем ниже доход домохозяйства, тем больше размер жилищной субсидии.

Также в Пенсионном фонде подчеркнули, что при расчете среднемесячного совокупного дохода помощь на проживание внутренне перемещенным лицам не учитывается.

деньги ВПЛ субсидия

Лента новостей

