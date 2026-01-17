  1. В Україні

Зеленський доручив розібратись, чому в Києві частина будинків досі без опалення

14:11, 17 січня 2026
Володимир Зеленський про опалення у Києві: Є відмінності у звітах міста та уряду щодо кількості будинків.
Зеленський доручив розібратись, чому в Києві частина будинків досі без опалення
Фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок чергової атаки по енергетичній інфраструктурі в ніч на 17 січня ситуація в Київській області ускладнилася. Найбільше постраждали Гостомель, Буча та Ірпінь. Окрім цього, глава держави доручив з’ясувати причини, через які в окремих житлових будинках столиці досі не відновлено теплопостачання.

Зеленський провів спеціальну енергетичну селекторну нараду та повідомив про її підсумки.

"Перше – дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше – Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область", – зазначив Президент.

Він також зазначив, що після нічного удару по Київській області додаткові складнощі виникли в Гостомелі, Бучі та Ірпені, однак до реагування залучені всі необхідні служби. За його словами, протягом дня планується стабілізувати ситуацію в Одесі. Окремо були заслухані доповіді щодо стану справ у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

"Друге – доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", – заявив Зеленський. 

Також він повідомив про необхідність збільшення імпорту електрики та залучення додаткового обладнання. 

Київ Володимир Зеленський опалення

