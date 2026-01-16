  1. В Україні

У Києві таксі почне працювати в комендантську годину

21:23, 16 січня 2026
Кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово.
З 17 січня у Києві окремі служби таксі знову працюватимуть в цілодобовому режимі. Відповідний дозвіл вони отримали від місцевої влади. Йдеться про Uklon та Bolt.

"Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві. Маємо важливі новини: разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", - повідомили в компанії. 

Також цілодобову роботу підтвердили у Bolt.

"Bolt відновлює роботу в Києві під час комендантської години за згодою з міською владою. Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", - повідомили в компанії.

Наголошується, що комендантська година залишається заходом безпеки, тому користуватися послугами таксі вночі рекомендують лише за нагальної потреби, з обов’язковим дотриманням сигналів повітряної тривоги.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово. 

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години. 

Київ комендантська година

