У Києві таксі почне працювати в комендантську годину

Кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово.

З 17 січня у Києві окремі служби таксі знову працюватимуть в цілодобовому режимі. Відповідний дозвіл вони отримали від місцевої влади. Йдеться про Uklon та Bolt.

"Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві. Маємо важливі новини: разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", - повідомили в компанії.

Також цілодобову роботу підтвердили у Bolt.

"Bolt відновлює роботу в Києві під час комендантської години за згодою з міською владою. Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", - повідомили в компанії.

Наголошується, що комендантська година залишається заходом безпеки, тому користуватися послугами таксі вночі рекомендують лише за нагальної потреби, з обов’язковим дотриманням сигналів повітряної тривоги.

