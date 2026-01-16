В Киеве такси заработает в комендантский час

Несколько сервисов такси будут снова работать круглосуточно.

С 17 января в Киеве отдельные службы такси снова будут работать в круглосуточном режиме. Соответствующее разрешение они получили от местных властей. Речь идет об Uklon и Bolt.

"Uklon начинает круглосуточную работу в Киеве. Есть важные новости: вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Поэтому с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", - сообщили в компании.

Также круглосуточную работу подтвердили у Bolt.

"Bolt возобновляет работу в Киеве во время комендантского часа с согласия с городскими властями. Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку пищи, лекарств или необходимых вещей", - сообщили в компании.

Отмечается, что комендантский час остается мерой безопасности, поэтому пользоваться услугами такси ночью рекомендуют только при необходимости, с обязательным соблюдением сигналов воздушной тревоги.

