  1. В Украине

В Киеве такси заработает в комендантский час

21:23, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несколько сервисов такси будут снова работать круглосуточно.
В Киеве такси заработает в комендантский час
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 17 января в Киеве отдельные службы такси снова будут работать в круглосуточном режиме. Соответствующее разрешение они получили от местных властей. Речь идет об Uklon и Bolt.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

"Uklon начинает круглосуточную работу в Киеве. Есть важные новости: вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Поэтому с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", - сообщили в компании.

Также круглосуточную работу подтвердили у Bolt.

"Bolt возобновляет работу в Киеве во время комендантского часа с согласия с городскими властями. Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку пищи, лекарств или необходимых вещей", - сообщили в компании.

Отмечается, что комендантский час остается мерой безопасности, поэтому пользоваться услугами такси ночью рекомендуют только при необходимости, с обязательным соблюдением сигналов воздушной тревоги.

Ранее мы писали, какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно.

Также в МВД уточнили условия ослабления комендантского часа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев комендантский час

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]