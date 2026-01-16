Военнообязанные должны иметь о себе военно-учетный документ, если будут ходить или ездить во время комендантского часа, — МВД

В МВД уточнили условия ослабления комендантского часа: ограничения могут смягчить на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Фото: Суспильне Одесса

В Министерстве внутренних дел объяснили, что ослабление комендантского часа возможно в тех регионах, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

В частности разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева.

Но отмечается, что при себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.

При следовании в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева спецпропуска не нужны.

Рекомендуется выбирать кратчайший путь и четко следовать указаниям власти, спасателей и правоохранителей.

Такой порядок действует при воздушной тревоге. Новые правила не упраздняют, а дополняют действующие ограничения.

Все решения принимается Советом обороны совместно с военными и силовиками — с учетом реальной ситуации.

