Военнообязанные должны иметь о себе военно-учетный документ, если будут ходить или ездить во время комендантского часа, — МВД
В Министерстве внутренних дел объяснили, что ослабление комендантского часа возможно в тех регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.
В частности разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева.
Но отмечается, что при себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.
При следовании в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева спецпропуска не нужны.
Рекомендуется выбирать кратчайший путь и четко следовать указаниям власти, спасателей и правоохранителей.
Такой порядок действует при воздушной тревоге. Новые правила не упраздняют, а дополняют действующие ограничения.
Все решения принимается Советом обороны совместно с военными и силовиками — с учетом реальной ситуации.
