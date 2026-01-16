Військовозобовʼязані повинні мати про собі військово-обліковий документ, якщо ходитимуть або їздитимуть під час комендантської години, — МВС

У МВС уточнили умови послаблення комендантської години: обмеження можуть пом’якшити на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що послаблення комендантської години можливе в тих регіонах, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.

Зокрема дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів незламності чи пунктів обігріву.

Але зазначається, що при собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.

Під час прямування до Пунктів незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

Рекомендується обирати найкоротший шлях і чітко виконувати вказівки влади, рятувальників та правоохоронців.

Такий порядок діє й під час повітряної тривоги. Нові правила не скасовують, а доповнюють чинні обмеження.

Усі рішення ухвалює Рада оборони спільно з військовими та силовиками — з урахуванням реальної ситуації.

