Військовозобовʼязані повинні мати про собі військово-обліковий документ, якщо ходитимуть або їздитимуть під час комендантської години, — МВС
У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що послаблення комендантської години можливе в тих регіонах, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.
Зокрема дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів незламності чи пунктів обігріву.
Але зазначається, що при собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.
Під час прямування до Пунктів незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.
Рекомендується обирати найкоротший шлях і чітко виконувати вказівки влади, рятувальників та правоохоронців.
Такий порядок діє й під час повітряної тривоги. Нові правила не скасовують, а доповнюють чинні обмеження.
Усі рішення ухвалює Рада оборони спільно з військовими та силовиками — з урахуванням реальної ситуації.
