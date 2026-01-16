  1. В Україні

Уряд дозволив гнучку комендантську годину — які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово

16:29, 16 січня 2026
Комендантську годину в Україні не скасують, але можливі винятки у разі тривалих відключень електроенергії.
фото з відкритих джерел
Кабінет Міністрів дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів незламності можна цілодобово. Перепустки для цього не потрібні.

Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту незламності. Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

Зазначається, що Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:

  • автономне живлення;
  • опалення;
  • стабільний зв'язок;
  • подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Підприємства, які офіційно виконують роль Пунктів незламності, можуть отримати дозвіл на роботу в режимі 24/7.

Рішення щодо такого функціонування ухвалює виключно Рада оборони міста Києва у співпраці з представниками сил безпеки. Самостійні ініціативи на місцях не допускаються.

За словами Кулеби, найближчим часом очікується перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва.

Нагадаємо, у Києві відсьогодні починають працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.

Також повідомляється, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
