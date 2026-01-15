Будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло

Уряд може віднести будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали електроенергію.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала важливе рішення щодо відключення світла для будинків з електроплавленням.

«Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів», - заявила вона.

Також очільниця уряду зазначила, що у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;

окремо — будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

«Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка», - сказала Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко повідомляла, що на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

