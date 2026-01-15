  1. В Україні

Будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло

21:56, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд може віднести будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали електроенергію.
Будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала важливе рішення щодо відключення світла для будинків з електроплавленням.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів», - заявила вона.

Також очільниця уряду зазначила, що у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

  • стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;
  • окремо — будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

«Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка», - сказала Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко повідомляла, що на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України відключення світла графіки відключень світла Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]