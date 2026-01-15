  1. В Україні

На територіях надзвичайної ситуації послаблять комендантську годину: що дозволять

21:19, 15 січня 2026
Юлія Свириденко підкреслила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у ТРЦ, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву.
На територіях надзвичайної ситуації послаблять комендантську годину: що дозволять
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

«На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

- без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.

- рух приватного транспорту.

«Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра.

Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок», - додала вона.

комендантська година Юлія Свириденко

