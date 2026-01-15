На территориях чрезвычайной ситуации ослабят комендантский час: что позволят

Юлия Свириденко подчеркнула, что во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в ТРЦ, которые выполняют функции пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается послабление комендантского часа.

«На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается послабление комендантского часа», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

- без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электроснабжение и стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения;

- движение частного транспорта.

«Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на местах. Территорию, на которой будут действовать эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра.

Силы безопасности и обороны обеспечат контроль и общественный порядок», — добавила она.

