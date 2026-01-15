Дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не отключали электроэнергию

Правительство может отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не отключали электроснабжение.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала важное решение относительно отключения электроэнергии для домов с электроотоплением.

«Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев», — заявила она.

Также глава правительства отметила, что в Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;

отдельно — дома с электроотоплением, где на данный момент отсутствует электроснабжение.

«Для жителей домов, находящихся в наиболее сложной ситуации, предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка», — сказала Свириденко.

Ранее Юлия Свириденко сообщала, что на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается послабление комендантского часа.

