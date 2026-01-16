У Києві розгортають 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація, — Свириденко

Юлія Свириденко розповіла про кроки у відповідь на енергетичну кризу, зокрема щодо роботи генераторів, Пунктів незламності, імпорту електроенергії та забезпечення пальним.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що за дорученням Президента була проведена спеціальна селекторна нарада щодо надзвичайної ситуації в енергетиці за участю всіх залучених міністерств та служб.

«Тривають відновлювальні роботи. Їх ускладнюють важкі погодні умови і морози. На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій», — зазначила вона.

Як стало відомо, ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці. За словами Свириденко, наразі у Києві працює понад 1300 таких пунктів. Відсьогодні також починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація.

Свириденко повідомила, що на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години.

«Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС», — пояснила вона.

Як повідомила Свириденко, уряд провів нараду з представниками автозаправних станцій щодо стану із забезпеченням пальним. Запасів наразі достатньо на 20 діб, ведеться робота над їх оперативним поповненням.

Також Юлія Свириденко зазначила, що Кабмін створив умови для термінового збільшення імпорту електроенергії.

Вона наголосила, що державні компанії «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз» та АТ «Українська оборонна промисловість» повинні забезпечити імпорт не менше ніж 50% від власного споживання, що дозволить вивільнити додаткову електропотужність у мережу.

Крім того, уряд створює необхідні умови для бізнесу, який має установки розподіленої генерації. Зокрема, введено спеціальну ціну 19 000 грн за 1 кубометр газу для когенераційних установок у прифронтових регіонах, а також напрацьовуються додаткові фінансові стимули для підприємств, що постачають електроенергію для об’єктів критичної інфраструктури.

Свириденко додала, що спрощено процедури закупівлі обладнання та будівництва генеруючих установок — без додаткових дозволів. Також ініційовано спрощення підключення таких об’єктів із боку НКРЕКП.

За її словами, урядова лінія 112 продовжує прийом звернень щодо відсутності електроенергії та тепла.

«Оператори вже прийняли понад 4000 заяв та повідомлень з усіх областей. Відповідні служби опрацьовують їх у цілодобовому режимі», — повідомила Свириденко.

