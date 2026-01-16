В Киеве разворачивают 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация, — Свириденко

Юлия Свириденко рассказала о ответных шагах на энергетический кризис, в частности по работе генераторов, Пунктов несокрушимости, импорта электроэнергии и обеспечения топливом.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по поручению Президента была проведена специальная селекторная совещание по чрезвычайной ситуации в энергетике с участием всех задействованных министерств и служб.

«Продолжаются восстановительные работы. Их усложняют тяжёлые погодные условия и морозы. На левом берегу Киева подключены 24 мощных электрогенератора для жилых кварталов. На данный момент благодаря им запитаны 17 трансформаторных подстанций», — отметила она.

Как стало известно, ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки устанавливаются и в столице. По словам Свириденко, сейчас в Киеве работает более 1300 таких пунктов. С сегодняшнего дня также начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется сложная ситуация.

Свириденко сообщила, что на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается смягчение комендантского часа.

«Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах рядом с Пунктами несокрушимости и обогрева, а также передвигаться к ним на личном транспорте. Территории со смягчениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС», — пояснила она.

Как сообщила Свириденко, правительство провело совещание с представителями автозаправочных станций по вопросу обеспечения топливом. Запасов на данный момент достаточно на 20 суток, ведётся работа по их оперативному пополнению.

Также Юлия Свириденко отметила, что Кабмин создал все условия для срочного увеличения импорта электроэнергии.

Она подчеркнула, что государственные компании «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз» и АО «Украинская оборонная промышленность» должны обеспечить импорт не менее 50% от собственного потребления, что позволит высвободить дополнительную мощность в энергосети.

Кроме того, правительство создаёт необходимые условия для бизнеса, располагающего установками распределённой генерации. В частности, введена специальная цена — 19 000 грн за 1 кубометр газа для когенерационных установок в прифронтовых регионах, а также разрабатываются дополнительные финансовые стимулы для предприятий, поставляющих электроэнергию для объектов критической инфраструктуры.

Свириденко добавила, что упрощены процедуры закупки оборудования и строительства генерирующих установок — без дополнительных разрешений. Также инициировано упрощение подключения таких объектов со стороны НКРЭКУ.

По её словам, правительственная линия 112 продолжает приём обращений по поводу отсутствия электроэнергии и отопления.

«Операторы уже приняли более 4000 заявлений и сообщений со всех областей. Соответствующие службы обрабатывают их в круглосуточном режиме», — сообщила Свириденко.

