  1. В Украине

Правительство разрешило гибкий комендантский час — какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно

16:29, 16 января 2026
Комендантский час в Украине не будет отменен, но возможны исключения в случае длительных отключений электроэнергии.
Правительство разрешило гибкий комендантский час — какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно
Кабинет Министров разрешил регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не требуются.

Разрешается движение частного транспорта, если вы направляетесь именно в Пункт несокрушимости. Общественный транспорт — по решению местной власти, исходя из ситуации с безопасностью.

Указывается, что Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть:

  • автономное электроснабжение;
  • отопление;
  • стабильная связь;
  • удлинители и бесплатный горячий чай.

Предприятия, которые официально выполняют роль Пунктов несокрушимости, могут получить разрешение на работу в режиме 24/7.

Решение о таком функционировании принимает исключительно Совет обороны города Киева в сотрудничестве с представителями сил безопасности. Самостоятельные инициативы на местах не допускаются.

По словам Кулебы, в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общины — для города Киева.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Также сообщается, что дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не выключали свет.

электроэнергия комендантский час

