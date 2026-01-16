Правительство разрешило гибкий комендантский час — какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно
Кабинет Министров разрешил регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не требуются.
Разрешается движение частного транспорта, если вы направляетесь именно в Пункт несокрушимости. Общественный транспорт — по решению местной власти, исходя из ситуации с безопасностью.
Указывается, что Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть:
- автономное электроснабжение;
- отопление;
- стабильная связь;
- удлинители и бесплатный горячий чай.
Предприятия, которые официально выполняют роль Пунктов несокрушимости, могут получить разрешение на работу в режиме 24/7.
Решение о таком функционировании принимает исключительно Совет обороны города Киева в сотрудничестве с представителями сил безопасности. Самостоятельные инициативы на местах не допускаются.
По словам Кулебы, в ближайшее время ожидается первое такое решение на уровне общины — для города Киева.
Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.
Также сообщается, что дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не выключали свет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.