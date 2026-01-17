  1. В Украине

Зеленский поручил разобраться, почему в Киеве часть домов до сих пор без отопления

14:11, 17 января 2026
Владимир Зеленский об отоплении в Киеве: Есть отличия в отчетах города и правительства относительно количества домов.
Зеленский поручил разобраться, почему в Киеве часть домов до сих пор без отопления
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередной атаки по энергетической инфраструктуре в ночь на 17 января ситуация в Киевской области осложнилась. Больше всего пострадали Гостомель, Буча и Ирпень. Кроме того, глава государства поручил выяснить причины, по которым в отдельных жилых домах столицы до сих пор не восстановлено теплоснабжение.

Зеленский провёл специальное энергетическое селекторное совещание и сообщил о его итогах.

«Первое — благодарю все ремонтные бригады, ГСЧС Украины, каждую энергетическую компанию, все коммунальные службы, которые реально работают сейчас. География работы — вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Самое сложное — Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область», — отметил Президент.

Он также отметил, что после ночного удара по Киевской области дополнительные сложности возникли в Гостомеле, Буче и Ирпене, однако к реагированию привлечены все необходимые службы. По его словам, в течение дня планируется стабилизировать ситуацию в Одессе. Отдельно были заслушаны доклады о положении дел в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

«Второе — поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть расхождения в отчётах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112», — заявил Зеленский.

Также он сообщил о необходимости увеличения импорта электроэнергии и привлечения дополнительного оборудования.

Ранее мы писали, какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно.

Также в МВД уточнили условия ослабления комендантского часа.

Добавим, что в Киеве такси начнет работать в комендантский час.

Киев Владимир Зеленский отопление

