Який потрібний стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році

14:47, 17 січня 2026
У січні оновилися умови виходу на пенсію за віком.
Який потрібний стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році
фото: segodnya.ua
З 1 січня 2026 року в Україні оновилися умови виходу на пенсію за віком. Зміна стосується необхідного страхового стажу.

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Це найвищий поріг серед вікових категорій. Якщо стажу менше, доведеться працювати довше:

  • у 63 роки — потрібен стаж від 23 до 32 років;
  • у 65 років — мінімальний стаж для виходу на пенсію становить 15 років.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», саме ці вимоги діятимуть у 2026 році.

Якщо людина досягла пенсійного віку ще у 2025 році, але звертається за пенсією у 2026, то діють такі вимоги:

  • у 60 років — 32 роки стажу;
  • у 63 роки — 22 роки;
  • у 65 років — 15 років (цей показник не змінюється).

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

