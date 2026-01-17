Який потрібний стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році

У січні оновилися умови виходу на пенсію за віком.

З 1 січня 2026 року в Україні оновилися умови виходу на пенсію за віком. Зміна стосується необхідного страхового стажу.

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Це найвищий поріг серед вікових категорій. Якщо стажу менше, доведеться працювати довше:

у 63 роки — потрібен стаж від 23 до 32 років;

у 65 років — мінімальний стаж для виходу на пенсію становить 15 років.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», саме ці вимоги діятимуть у 2026 році.

Якщо людина досягла пенсійного віку ще у 2025 році, але звертається за пенсією у 2026, то діють такі вимоги:

у 60 років — 32 роки стажу;

у 63 роки — 22 роки;

у 65 років — 15 років (цей показник не змінюється).

