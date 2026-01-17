Какой нужный стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году
С 1 января 2026 года в Украине обновились условия выхода на пенсию по возрасту. Изменение касается необходимого страхового стажа.
Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Это самый высокий порог среди возрастных категорий. Если стаж меньше, придётся работать дольше:
в 63 года — нужен стаж от 23 до 32 лет;
в 65 лет — минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет.
Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», именно эти требования будут действовать в 2026 году.
Если человек достиг пенсионного возраста ещё в 2025 году, но обращается за пенсией в 2026, то действуют следующие требования:
в 60 лет — 32 года стажа;
в 63 года — 22 года;
в 65 лет — 15 лет (этот показатель не изменяется).
