  1. В Україні

Які строки розгляду листків непрацездатності для виплат у зв’язку з вагітністю та пологами – пояснення

16:16, 17 січня 2026
У ПФУ пояснили, що листок непрацездатності стає готовим до оплати на восьмий день після відкриття.
Пенсійний фонд України пояснив, які терміни встановлені для розгляду листків непрацездатності з метою призначення допомоги по вагітності та пологах.

Так, у ПФУ зазначили, що дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку та завершення строку дії медичного висновку, на підставі якого він був сформований.

Листок непрацездатності з причиною «Вагітність та пологи» вважається виданим через сім календарних днів з дати його відкриття. На восьмий день такий лікарняний набуває статусу «готовий до сплати».

Після набуття цього статусу листок непрацездатності для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядається роботодавцем упродовж трьох робочих днів.

ПФУ лікарняні

