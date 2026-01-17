Каковы сроки рассмотрения листков нетрудоспособности для выплат в связи с беременностью и родами – объяснение

В ПФУ пояснили, что листок нетрудоспособности становится готовым к оплате на восьмой день после открытия.

Пенсионный фонд Украины пояснил, какие сроки установлены для рассмотрения листков нетрудоспособности с целью назначения пособия по беременности и родам.

Так, в ПФУ отметили, что даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала и окончания срока действия медицинского заключения, на основании которого он был сформирован.

Листок нетрудоспособности с причиной «Беременность и роды» считается выданным через семь календарных дней с даты его открытия. На восьмой день такой больничный приобретает статус «готов к оплате».

После приобретения этого статуса листок нетрудоспособности для назначения пособия по беременности и родам рассматривается работодателем в течение трех рабочих дней.

