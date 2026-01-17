  1. В Україні

У Рівному жінка перекидала портрети загиблих захисників, бо вони її «дратували» та нагадували про війну

15:03, 17 січня 2026
Поліція відкрила кримінальне провадження, усі портрети вже відновлено.
У Рівному поліція викрила 41-річну жінку, яка на Майдані Незалежності перекидала портрети загиблих українських захисників. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За повідомленням громадян, на площі невідома особа поводилася неадекватно та руйнувала меморіальні конструкції. На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Жінку знайшли на сусідній вулиці.

Під час перевірки встановлено, що вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння — 0,91 проміле. За словами жінки, портрети її дратували, бо нагадували про війну. Вчинку вона не шкодує, проте вибачилася перед родинами загиблих.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України. Крім того, порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за перебування у громадському місці напідпитку (ст. 178 КУпАП).

Всі 13 конструкцій з портретами вже відновлено.

поліція військові Рівне

