  1. В Украине

В Ровно женщина переворачивала портреты погибших защитников, потому что они ее «раздражали» и напоминали о войне

15:03, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция открыла уголовное производство, все портреты уже восстановлены.
В Ровно женщина переворачивала портреты погибших защитников, потому что они ее «раздражали» и напоминали о войне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно полиция разоблачила 41-летнюю женщину, которая на Майдане Независимости переворачивала портреты погибших украинских защитников. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По сообщению граждан, на площади неизвестное лицо вело себя неадекватно и разрушало мемориальные конструкции. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Женщину нашли на соседней улице.

В ходе проверки установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения — 0,91 промилле. По словам женщины, портреты ее раздражали, потому что напоминали о войне. О своем поступке она не жалеет, однако извинилась перед семьями погибших.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины. Кроме того, нарушительницу привлекли к административной ответственности за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии (ст. 178 КУоАП).

Все 13 конструкций с портретами уже восстановлены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция военные Ровно

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]