В Ровно женщина переворачивала портреты погибших защитников, потому что они ее «раздражали» и напоминали о войне

Полиция открыла уголовное производство, все портреты уже восстановлены.

В Ровно полиция разоблачила 41-летнюю женщину, которая на Майдане Независимости переворачивала портреты погибших украинских защитников. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

По сообщению граждан, на площади неизвестное лицо вело себя неадекватно и разрушало мемориальные конструкции. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Женщину нашли на соседней улице.

В ходе проверки установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения — 0,91 промилле. По словам женщины, портреты ее раздражали, потому что напоминали о войне. О своем поступке она не жалеет, однако извинилась перед семьями погибших.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины. Кроме того, нарушительницу привлекли к административной ответственности за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии (ст. 178 КУоАП).

Все 13 конструкций с портретами уже восстановлены.

